concerto

O Auditório Jorge Sampaio do Centro Cultural Olga Cadaval recebe os Corvos, no dia 4 de fevereiro, às 21h30. Este é um concerto marca não só o regresso da banda aos palcos em 2017, como vai prestar homenagem a Cláudio Panta Nunes, violoncelista dos Corvos que partiu no primeiro dia do novo ano.