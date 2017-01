Actualidade

O Brasil terminou o quarto semestre do ano passado com 12,3 milhões de pessoas desempregadas, o maior número desde que há registo (2012), informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O desemprego tem aumentado no Brasil em função de uma forte crise económica que tem impacto na produção, no consumo e nos investimentos no país há mais de dois anos.

Além das demissões, os resultados negativos do mercado de trabalho também foram afetados pelo ingresso de mais pessoas na força de trabalho, que não conseguem encontrar novas vagas.