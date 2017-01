concerto

Em concerto inédito no Salão Preto e Prata, Tony Carreira apresenta inúmeros êxitos, já este sábado.

Uma noite cheia de canções intemporais que são património de Tony Carreira e da nossa memória colectiva é a proposta do Casino Estoril para a noite de 4 de fevereiro. Referência da música portuguesa, Tony Carreira estreia-se no Salão Preto e Prata para apresentar um concerto que se espera intimista, com algumas surpresas à mistura.

Êxitos como "A Minha Guitarra", "A Vida Que Eu Escolhi", "Ai Destino", "Ai Destino", "Sonhador", "Sonhador", "Depois de Ti (Mais Nada)", "Quem Esqueceu não Chora", "Vagabundo Por Amor" ou "Mesmo Que Seja Mentira" são habitualmente apresentados em palco.

O programa da noite inclui um welcome drink, às 20h e um jantar no Salão Preto e Prata, pelas 20h30, seguindo-se o concerto. O preço é de 100 € por pessoa, sendo recomendado como traje o fato escuro.

Este concerto especial marca o início de um mês de fevereiro cheio de novidades, uma vez que, o cantor romântico vai editar um CD.

Novo disco a chegar

"Sempre Mais" é o nome do novo disco de Tony Carreira, que será editado a 10 de fevereiro e conta com Eu Esqueci de Esquecer-te como single.

Este mais recente trabalho conta com a participação de Rudy Pérez, o multi-galardoado produtor e compositor cubano, David Gategno, Paulo Martins e Nellson Klasszik, dois jovens produtores portugueses de reconhecido talento. Sem esquecer a participação do compositor e amigo Ricardo Landum.

Para apresentar o novo didco, Tony Carreira agendou um concerto a 25 de fevereiro, no Pavilhão Multiusos de Guimarães.

Local: Salão Preto e Prata do Casino Estoril

Preço: €100 (inclui welcome drink, jantar e concerto)