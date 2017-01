Cultura

O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Belém, encerra a 06 de fevereiro para reabrir a 21 de março, com exposições na totalidade do edifício e entradas pagas, indicou hoje à agência Lusa fonte da Fundação EDP.

Contactado pela agência Lusa, o administrador executivo e diretor-geral da Fundação EDP, Miguel Coutinho, explicou que o encerramento servirá para "proceder à instalação das novas exposições que vão decorrer em todas as salas, e fazer algumas pequenas reparações no edifício, que já estavam previstas".

A 21 de março, segundo o responsável, as entradas passarão a custar nove euros, para a visita aos dois espaços museológicos, ou cinco euros, caso o visitante queira entrar apenas na Central Tejo ou no novo edifício do MAAT.