Mau tempo

O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Carlos Neves, pediu hoje à população para seguir as recomendações das autoridades, devido à previsão do agravamento do estado do tempo no arquipélago.

"São as recomendações usuais para quando há aviso de agitação marítima forte", disse à agência Lusa Carlos Neves, exemplificando com o reforço das amarrações das embarcações ou a sua colocação em local seguro.

Carlos Neves alertou ainda para a necessidade de uma "especial circulação junto à orla costeira e às zonas ribeirinhas", sustentando que "todas as atividades de lazer relacionadas com o mar ou passeios à beira-mar terão que ser evitados ou proibidos".