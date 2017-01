Actualidade

O presidente da Câmara do Porto revelou hoje ter alertado o Governo há quase um ano para o facto de não ter assinado compromissos sobre a reabilitação da escola Alexandre Herculano, no âmbito de fundos do Portugal 2020.

Em reunião do executivo, no período antes da ordem do dia, o independente Rui Moreira reafirmou que a escola Alexandre Herculano "não é um equipamento municipal e nem está previsto que seja", não tendo, assim, a câmara "a titularidade para encomendar" a obra de reabilitação.

"Mas este caso tem ainda outros contornos que, até por uma questão de bom senso, vão além do anterior enquadramento", disse, acrescentando que, no montante que o Ministério da Educação inscreveu como candidatável a fundos comunitários do Portugal 2020, no mapeamento da educação, "o Porto nunca apresentou qualquer candidatura relativamente a este liceu [Alexandre Herculano] ou a qualquer outro", afirmou.