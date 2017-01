Mau tempo

A Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional pediu hoje à comunidade piscatória e de recreio que evite ir para o mar nos próximos dias e a toda a população que evite passeios na orla marítima.

"Esta semana e mais um bocado do início da próxima semana teremos condições adversas" disse hoje o comandante naval vice-almirante Gouveia e Melo numa conferência de imprensa.

O encontro com os jornalistas decorreu no Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, localizado na Base Naval, no Alfeite, com o objetivo de dar um ponto da situação atualizado sobre o dispositivo de resposta da Marinha face à tempestade que atingirá Portugal.