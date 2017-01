Actualidade

O Tribunal Constitucional (TC) confirmou a condenação da Câmara de Barcelos a pagar 172 milhões de euros à empresa concessionária da água e do saneamento do concelho.

Por decisão sumária datada de 25 de janeiro, a que a Lusa hoje teve acesso, o TC decide "não conhecer do objeto do recurso" da câmara, confirmando assim a condenação do município.

Contactada pela Lusa, fonte camarária informou, por escrito, que o município "vai apelar desta decisão para o pleno do TC, por entender que o acórdão contém contradições intrínsecas insanáveis e que carecem de ser aclaradas".