Actualidade

O CDS-PP requereu hoje de forma potestativa a audição do secretário de Estado da Internacionalização, Jorge Costa Oliveira, na comissão de Negócios Estrangeiros para debater a estratégia de internacionalização da economia portuguesa.

O CDS defende a necessidade de "debater a estratégia do Governo português para a promoção da internacionalização da economia nacional" face à "iminência do lançamento do programa Internacionalizar, anunciado em julho pelo Governo, e ainda por implementar, e à previsão da adoção de um Plano Estratégico da AICEP [Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal] para os próximos dois anos".

Num requerimento, assinado pelo deputado Filipe Lobo d´Ávila e pelo líder parlamentar, Nuno Magalhães, o CDS sublinha que a comissão tem "previsto no seu plano de atividades o acompanhamento do processo de internacionalização da economia nacional", o que ainda não aconteceu.