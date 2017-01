La Redoute

E que tal uma viagem a Paris para celebrar o São Valentim?

Com o dia de São Valentim a aproximar-se, a La Redoute dá uma ajuda a quem quer tornar esta data ainda mais especial. No site, a marca disponibiliza dicas sobre o que usar neste dia, consoante o programa a dois e ideias de presentes. Além disso, há um passatempo para o casal mais apaixonado e criativo que vai receber uma viagem a Paris.

Para participar neste passatempo, é necessário escrever uma frase criativa que inclua as palavras La Redoute, Agência Abreu e Paris e preencher todos os campos do formulário presente em http://www.laredoute.pt/viagem-paris.aspx. O passatempo decorre entre os dias 27 de janeiro e 14 de fevereiro de 2017 e o vencedor será revelado no dia 17 de fevereiro no blog Magazine de Tendências da La Redoute.