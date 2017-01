Actualidade

Um militar da GNR que desempenhava funções na Unidade Nacional de Trânsito vai ser julgado por corrupção, por passar informações sobre operações de fiscalização a um empresário e a um industrial, igualmente arguidos no processo.

O despacho de pronúncia, a que a agência Lusa teve hoje acesso, sustenta que, entre 2012 e 2015, o cabo da GNR "cedeu" aos arguidos "informações sobre operações de fiscalização, nomeadamente a sua localização e duração temporal", segundo o plano previamente traçado.

"Como contrapartida dessas informações, de acordo com o previamente estabelecido, com os demais arguidos, recebeu o arguido Manuel Matias (militar da GNR), por parte dos arguidos Joaquim Clemente e Lourenço Silva, bens e serviços que, de outo modo, não lhe seriam devidos de forma gratuita, como o foram", frisa a pronúncia do Tribunal Central de Instrução Criminal.