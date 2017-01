Actualidade

O mandatário da candidatura de Bruno de Carvalho às eleições do Sporting, Daniel Sampaio, acusou hoje a lista de Pedro Madeira Rodrigues de "amadorismo" e lamentou as críticas do candidato rival à equipa técnica liderada por Jorge Jesus.

Em declarações aos jornalistas após a entrega da documentação da lista do atual presidente 'leonino', no Estádio José Alvalade, Daniel Sampaio apelou à moderação da linguagem na campanha eleitoral e garantiu que haverá um debate entre Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues antes das eleições de 04 de março.

"Vamos ter um debate em que vamos demonstrar o profundo conhecimento dos dossiês que tem Bruno de Carvalho, contra aquilo que eu considero um voluntarismo, um amadorismo da outra candidatura, que tem todo o direito de se manifestar e fazer as suas propostas, só que, até agora, essas propostas não são baseadas em conhecimento profundo dos dossiês", referiu.