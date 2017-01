música

O músico e Prémio Nobel da Literatura Bob Dylan edita a 31 de março "Triplicate", um álbum triplo com 30 versões de clássicos da música norte-americana, foi hoje anunciado.

De acordo com informação disponibilizada no 'site' oficial de Bob Dylan, "Triplicate" "mostra os talentos únicos e muito elogiados de Dylan como vocalista, arranjador e líder de banda em 30 composições de alguns dos escritores de canções mais louvados e influentes".

Do alinhamento de "Triplicate" fazem parte músicas como "Once upon a time", de Charles Strouse e Lee Adams, "As time goes by", de Harold Hupfield, "Stormy Weather", de Harold Arlen e Ted Koehler, e "The best is yet to come", de Cy Coleman e Carolyn Leigh.