O antigo Presidente da República Jorge Sampaio considerou hoje que a Europa vive uma situação "absolutamente inimaginável" na questão dos refugiados, "sem visão nem vontade política", estando os Estados Unidos na mesma situação.

As orientações políticas de Donald Trump em termos de política externa "nem nos piores cenários julgámos possível", disse o antigo chefe de Estado num debate no Parlamento sobre o tema "Refugiados e Migrações: a prevenção de conflitos e as soluções duradoiras", uma iniciativa da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação).

Sampaio, o responsável por uma campanha de apoio a estudantes sírios que iniciou há quatro anos, começou por defender que o reforço da cooperação europeia é a melhor resposta para o populismo, e avisou que 2017 parece "anunciar mudanças estruturais", com os Estados Unidos e o Reino Unido à frente no "desmantelamento" do sistema vigente.