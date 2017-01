Hospital de Leiria alarga urgência de psiquiatria até às 00

O serviço de Urgência Geral do Hospital de Santo André, unidade do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), vai passar a dar resposta aos problemas relacionados com psiquiatria das 08:00 às 00:00, a partir de quarta-feira, foi hoje anunciado.

Em nota de imprensa, o CHL informa que o Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental (SPSM) vai alargar o seu horário de prestação de cuidados no serviço de Urgência Geral do Hospital de Santo André.

"Este apoio, uma iniciativa da equipa do SPSM empenhada em garantir o melhor atendimento e acompanhamento dos utentes", estará assegurado todos os dias da semana, de segunda-feira a domingo, entre as 08:00 e as 00:00, "possibilitando um atendimento mais abrangente e evitando transferências para outras unidades neste horário mais alargado".