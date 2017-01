Carris

O secretário-geral do PCP desdramatizou hoje a apreciação parlamentar pedida à municipalização da Carris, afirmando que os comunistas vão fazer propostas "sem dramas" sobre o futuro da empresa que passa a depender da Câmara de Lisboa.

"Vamos elaborar as propostas que melhor sirvam os objetivos, particularmente dos trabalhadores, do interesse público, sem dramas, no diálogo e contando com a opinião de todos", afirmou Jerónimo de Sousa após uma reunião, em Lisboa, com a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Portugal (Confagri).

A declaração do líder comunista foi feita quase em simultâneo com o anúncio do PCP, no parlamento, de que irá agendar para fevereiro as suas apreciações parlamentares dos decretos sobre a municipalização de Carris e STCP acompanhadas de propostas de alteração e não de pedidos de cessação de vigência dos diplomas.