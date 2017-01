Actualidade

Investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) desenvolveram uma ferramenta informática que permite suprimir as estrelas mais jovens nas imagens das galáxias e obter informações sobre as estrelas mais antigas.

A ferramenta RemoveYoung foi criada pelos investigadores do IA Polychronis Papaderos e Jean Michel Gomes, docente na Universidade do Porto.

Jean Michel Gomes apresentou esta tecnologia num curso avançado de população estelar em galáxias, no Instituto de Astronomia da Universidade de Viena.