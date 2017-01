Actualidade

O PSD e CDS/PP apresentam na quarta-feira um pedido ao Tribunal Constitucional de fiscalização sucessiva do diploma do governo que regula a Procriação Medicamente Assistida (PMA).

O pedido ao Tribunal Constitucional será apreentado em conferência de imprensa, no parlamento, pelos deputados do PSD Fernando Negrão e do CDS/PP Vânia Dias da Silva.

O parlamento aprovou no início deste mês uma proposta do Governo para alterar a utilização de técnicas de procriação medicamente assistida, com o voto contra do CDS-PP e a abstenção do PSD, que acusou o executivo de favorecer centros privados.