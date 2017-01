Actualidade

Investigadores da Universidade de Évora (UÉvora) elaboraram um mapa que identifica o vale inferior do Tejo, a costa sudoeste e o Algarve como as zonas com maior incidência sísmica em Portugal continental, foi hoje divulgado.

"É o primeiro mapa que foi feito para Portugal. Tínhamos outros com informação dispersa e, agora, temos dados mais consistentes e podemos ter uma leitura integrada sobre o país", afirmou à agência Lusa Mourad Bezzeghoud, geofísico e coautor do trabalho.

O mapa de intensidades máximas observadas (IMO) foi produzido pela equipa de investigação do Instituto de Ciências da Terra (ICT) da UÉvora, tendo um artigo científico sobre o assunto sido publicado, recentemente, na revista Seismological Research Letters.