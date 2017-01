Actualidade

Os sindicatos da Febase - Federação do Setor Bancário defenderam hoje que o BCP use o dinheiro que não gastar com o aumento de capital para antecipar as reposições salariais dos trabalhadores com cortes há cerca de dois anos.

"A Febase entende que chegou a altura de um justo e merecido reconhecimento por parte da administração do BCP para com os seus trabalhadores. Assim, reclama que os 35,1 milhões de euros em comissões previstas no aumento de capital e que se preveem não venham a ser despendidos que sejam utilizados integralmente na antecipação do fim da retenção salarial que os trabalhadores do BCP são alvo", lê-se na informação divulgada à imprensa.

Para a federação ligada à central sindical UGT - que representa o Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Sindicato dos Bancários do Centro e Sindicato dos Bancários do Norte - o eventual sucesso do aumento de capital que o BCP tem em curso, de 1,33 mil milhões de euros, deverá ser "atribuído e reconhecido por parte da administração do Grupo BCP aos seus trabalhadores", pelo que as poupanças que o banco consiga fazer em pagamentos ao sindicato bancário responsável por colocar o aumento de capital deveriam servir para repor mais cedo os salários na totalidade, ou seja, antes de julho deste ano.