Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, antecipou hoje que o ritmo de crescimento da economia portuguesa tenha acelerado no último trimestre de 2016 face ao terceiro trimestre, destacando ainda os bons indicadores económicos recentemente libertados.

"Portugal está a acelerar o seu ritmo de crescimento e no terceiro trimestre do ano passado teve o ritmo mais alto de toda a União Europeia", afirmou o governante, dizendo que, relativamente ao quarto trimestre, os dados disponíveis permitem antecipar que "não só tenha consolidado, mas até acelerado um pouco o que eram os dados do terceiro trimestre".

E realçou: "Assistimos a um crescimento equilibrado entre a procura interna e externa. E também entre o consumo e o investimento".