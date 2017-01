Actualidade

A Associação das Companhias Aéreas em Portugal (RENA) saudou hoje a decisão da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) de não aprovar as taxas aeroportuárias, considerando que é "um bom indicador".

Na segunda-feira, a ANAC não aprovou, a título provisório, a entrada em vigor das taxas aeroportuárias definidas pela ANA - Aeroportos de Portugal para este ano, continuando a ser aplicadas os preços fixados em 2016, tendo fonte do regulador explicado à Lusa que, no seguimento das reclamações das companhias aéreas, a ANAC entendeu "não estarem reunidas as condições necessárias" para avançar com o aumento das tarifas, tendo solicitado mais informação à ANA.

Em declarações hoje prestadas à Lusa, o presidente da RENA, Paulo Geisler, disse que "aguardará serenamente pelo desfecho do processo e pela posição final que vier a ser adotada pelo regulador" e sublinhou que esta decisão "é um bom indicador" e "vai na linha do que a RENA sempre defendeu (mais regulação para o setor)".