Actualidade

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) confirmou hoje a deteção no Algarve de uma garça-real infetada com o vírus da gripe aviária, segundo um comunicado hoje divulgado.

"Foi hoje confirmado no Algarve um caso de gripe aviária por vírus influenza A do subtipo H5N8 (de alta patogenicidade) numa garça-real (Ardea cinerea). Na sequência da deteção deste caso foi aumentado o nível de alerta para a doença e foram já reforçadas as medidas de proteção e vigilância na região", refere o comunicado da DGAV.

De acordo com o organismo, o caso motivou já uma comunicação de deteção da doença à Comissão Europeia e à Organização Mundial de Saúde Animal.