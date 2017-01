Actualidade

Os trabalhadores da Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) realizaram hoje uma greve parcial e uma concentração junto à empresa, em defesa de aumentos salariais, e prometeram repetir o protesto dia 07 de março.

Os funcionários do turno da manhã paralisaram nas duas últimas horas de trabalho (das 14:00 às 16:00) e os do turno da tarde pararam nas duas primeiras (entre as 16:00 e as 18:00).

Ao início da tarde os trabalhadores em greve concentraram-se junto à sede da empresa onde decorreu uma reunião entre a administração e os representantes sindicais dos trabalhadores.