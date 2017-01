Mau tempo

As capitanias do Funchal e do Porto Santo alertaram hoje para o agravamento das condições meteorológicas na Madeira a partir de quinta-feira, apontando que a situação é considerada "de risco".

Num comunicado hoje divulgado, a autoridade marítima das ilhas da Madeira e Porto Santo escreve que "a instabilidade far-se-á notar pela ocorrência de vento fresco e ondas de noroeste que podem atingir os seis metros de altura, com especial incidência na costa norte".

As capitanias referem que "este agravamento é considerado de risco", aconselhando que sejam tomadas "medidas de prevenção por todos aqueles que se encontrem junto à linha de água, nomeadamente, em infraestruturas portuárias e outras na costa".