Actualidade

O Governo do Japão afirmou hoje que não intervém nas taxas de câmbio da sua moeda, em resposta às críticas do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que Tóquio manipula os mercados para desvalorizar o iene.

O porta-voz do Executivo, Yoshihide Suga, negou, numa conferência de imprensa, que o Japão realize intervenções no Forex (foreign exchange market), e assinalou que o país "baseia a sua política monetária nos acordos do G7 e G20 sobre a não manipulação de divisas".

Suga qualificou de "totalmente incorretas" as acusações de Trump, que disse na véspera que tanto o Japão como a China "jogaram com a desvalorização" dos mercados monetários nos últimos anos, durante uma reunião com responsáveis das empresas farmacêuticas, em Nova Iorque.