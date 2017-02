Actualidade

Dois dos mais influentes sindicatos da indústria cinematográfica norte-americana criticaram a ordem do Presidente Donald Trump que impede a entrada no país dos cidadãos de sete países de maioria muçulmana.

As críticas surgiram após uma ordem executiva da Casa Branca, na sexta-feira, para suspender o programa de refugiados dos Estados Unidos e banir migrantes da Síria, além de suspender as entradas de pessoas do Iraque, Irão, Líbia, Somália, Sudão e Iémen por 90 dias.

"A DGA [Directors Guild of America] acredita firmemente que os artistas - independentemente da sua origem, fé ou género - devem poder vir para os Estados Unidos exibir o seu trabalho", disse o sindicato em comunicado.