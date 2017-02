Actualidade

O principal índice da bolsa portuguesa (PSI20) abriu hoje a subir 0,25 % para 4.486.08 pontos, depois de ter fechado na terça-feira em terreno negativo.

O PSI20, principal índice da bolsa de Lisboa, encerrou na terça-feira a cair 0,14% para 4.475,03 pontos, em linha com as restantes bolsas europeias

Das 18 cotadas que integram o PSI20, oito terminaram a sessão a perder, seis ficaram inalteradas e quatro subiram, com o BCP a disparar 6,98% para 0,156 euros, no primeiro dia em que os direitos de subscrição do aumento de capital do banco deixaram de ser transacionados.