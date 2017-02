Actualidade

A saída milionária de Gonçalo Guedes do Benfica, o 'emagrecimento' do plantel do Sporting e o reforço ofensivo do FC Porto marcaram a reabertura do mercado nacional de transferências de futebolistas, que encerrou na terça-feira.

Os 18 emblemas que compõem a I Liga procederam todos a reajustes nas respetivas equipas, sendo que Belenenses, com oito aquisições, e Desportivo de Chaves, com sete, foram os mais ativos na 'janela de inverno'.

O tricampeão Benfica aproveitou para se precaver de algumas previsíveis saídas no verão, como poderão ser os casos de Nélson Semedo, Grimaldo ou Lindelof e, depois de já ter contratado o brasileiro Hermes (ex-Grêmio de Porto Alegre), anunciou no último dia das inscrições as contratações do lateral Pedro Pereira (ex-Sampdoria), que regressa à Luz por dois milhões de euros (ME), e do médio Filipe Augusto, que alinhava no Rio Ave (1,5 ME).