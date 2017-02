Mau tempo

O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) decretou aviso vermelho (o máximo) para sete distritos do continente na tarde de quinta-feira por causa da forte agitação marítima, uma tempestade que começa hoje a atingir os Açores.

Segundo o IPMA, estarão em aviso vermelho por causa da forte agitação marítima os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa, todos a partir das 15:00 de quinta-feira.

Este aviso vermelho, de acordo com as informações disponibilizadas pelo IPMA, prolonga-se até final do dia de quinta-feira (23:59) e prevê ondas de noroeste com sete a oito metros de altura, podendo atingir um máximo de 12 a 14 metros.