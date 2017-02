Actualidade

As pequenas e médias empresas (PME) podem a partir de hoje recorrer às cinco linhas de Crédito Capitalizar, com um montante global de 1.600 milhões de euros, junto das instituições financeiras, de acordo com o Ministério da Economia.

Espera-se que o Crédito Capitalizar venha a apoiar cerca de 20.000 empresas.

As linhas Capitalizar foram lançadas a 16 de janeiro e passam agora a estar disponíveis nos bancos que assinaram os protocolos.