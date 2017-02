Actualidade

O ministro da Defesa iraniano, o general Hossein Dehghan, confirmou hoje a realização de um ensaio com um míssil, denunciado pelos EUA, mas afirmou que o teste não constitui uma violação do acordo nuclear, noticia hoje a agência Isna.

"Esta ação não está em contradição com o acordo nuclear nem com a resolução 2231", declarou Dehghan, acrescentando que "este ensaio surge na continuação do programa defensivo" do Irão.

A resolução 2231 "pede ao Irão que não realize qualquer atividade ligada a mísseis balísticos concebidos para transportar uma ogiva nuclear".