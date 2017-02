Carris

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, defendeu hoje que o funcionamento da rodoviária Carris, a partir de hoje na alçada do município, "vai mudar muito", o que vai ter reflexo na vida dos lisboetas.

"Vai mudar muito na vida da Carris e vai mudar muito na vida dos lisboetas. Nós vamos fazer um forte investimento na Carris, em [...] mais autocarros, mais motoristas, mais rede", e com "passes mais baratos a partir de hoje", disse Fernando Medina, que falava aos jornalistas nos Paços do Concelho, no final de uma viagem inaugural da nova gestão, feita de elétrico.

A Câmara de Lisboa assume hoje a gestão da rodoviária - 41 anos depois de a ter 'perdido' para o Estado -, num processo que gerou alguma polémica, após o PCP ter pedido a sua apreciação parlamentar.