Actualidade

O processo de transferência da gestão da rodoviária STCP para seis municípios da Área Metropolitana do Porto apenas fica concluído com a autorização do Tribunal de Contas (TdC), que receberá o contrato para validação até ao dia 15.

Em declarações à Lusa, Avelino Oliveira, da comissão executiva do Conselho Metropolitano do Porto (CmP), disse hoje que "da parte da tutela está tudo resolvido" e que o objetivo é entregar "em mãos no TdC toda a documentação relativa ao processo no final da primeira quinzena do mês".

Segundo Avelino Oliveira, "a montagem do processo documental exigiu tempo", tendo sido necessário, por exemplo, esperar pelo fecho das contas do ano 2016 e pela transição de saldo para 2017.