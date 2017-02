Actualidade

A Federação de Andebol de Portugal anunciou hoje que vai associar-se à Liga Portuguesa contra o Cancro, por ocasião do Dia Mundial Conta o Cancro, a 04 de fevereiro, para "criar uma maior sensibilização para esta causa".

Nesse dia, vão realizar-se dois jogos do campeonato de andebol de seniores masculinos (Benfica-Águas Santas e FC Porto-ABC) e um jogo do campeonato da 1ª divisão de seniores femininos (NAAL Passos Manuel-CA Leça), durante os quais os jogadores e a as equipas de arbitragem vão vestir "uma camisola com o mote 'Contra o Cancro Todos Contam'".

No âmbito desta iniciativa, vai ainda ser realizada uma recolha de fundos nos dois jogos da Seleção A Masculina que se realizam em maio e junho.