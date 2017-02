Actualidade

A Cáritas Portuguesa angariou, em duas semanas, mais de 11.700 euros para apoiar refugiados sujeitos ao frio extremo no leste e sul da Europa e espera contributos das empresas para chegar aos 32.500 euros de donativos.

Em comunicado, a organização ligada à Igreja Católica informa que encerrou hoje a campanha nacional "Levo calor aos refugiados", lançada no dia 18 de janeiro, e que permitiu angariar 11.717,75 euros.

Tratou-se de uma "campanha de curto prazo, dada a urgência da situação vivida pelos refugiados no leste e sul da Europa", sujeitos a frio extremo, com temperaturas a alcançar 20 graus negativos, e "que veio agravar as já difíceis situações de vida daquela população".