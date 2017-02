Actualidade

Cem figuras públicas relatam a sua relação com Fátima no projeto Vozes do Centenário, conjunto de testemunhos de um minuto cada, que serão emitidos pela Rádio Renascença, um por dia, até dia 12 de maio, anunciou hoje o Santuário.

A rubrica, em registo audiovisual, que estreia na quinta-feira, a 100 dias do início da deslocação a Fátima do papa Francisco, é coproduzida pelo Santuário de Fátima e pela emissora católica portuguesa e destina-se a celebrar o Centenário Das Aparições "numa forma de contagem decrescente" para a primeira grande peregrinação de 2017.

Reúne 100 testemunhos de figuras públicas "dos mais variados quadrantes, da política ao desporto, das artes performativas à literatura, sem esquecer a própria igreja", assinala o Santuário de Fátima, numa nota enviada à agência Lusa.