Actualidade

A dívida pública portuguesa aumentou 9,5 mil milhões de euros em 2016, face a 2015, para 241,8 mil milhões de euros, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

O BdP refere que para o aumento da dívida pública "contribuíram as emissões líquidas de títulos (11,2 mil milhões de euros), com destaque para as emissões de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV), um novo instrumento de dívida pública que permitiu captar cerca de 3,5 mil milhões de euros de aplicações das famílias".

Adicionalmente, acrescenta, observou-se um aumento das emissões de certificados do tesouro, também subscritos pelas famílias, num total de 3,4 mil milhões de euros.