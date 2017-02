Actualidade

O deputado social-democrata Fernando Negrão defendeu hoje que a opinião do Presidente da República no veto à gestação de substituição foi "muito importante" na elaboração do pedido de fiscalização da constitucionalidade daquele diploma e da procriação medicamente assistida.

"O Presidente foi muito exigente. O conteúdo da sua opinião manifestada, e que é do conhecimento de todos publicamente, foi muito importante para a elaboração deste pedido de apreciação constitucional por parte do Tribunal", afirmou Fernando Negrão, em resposta aos jornalistas numa conferência de imprensa conjunta com a deputada do CDS-PP Vânia Dias da Silva.

Além da totalidade dos deputados do CDS-PP, quinze deputados do PSD subscreveram o pedido de fiscalização da constitucionalidade do diploma que alargou o acesso à procriação medicamente assistida a todas as mulheres - independentemente de condição de infertilidade, orientação sexual ou estado civil - e do diploma que permitiu a gestação de substituição em caso de infertilidade, excluindo-se o presidente do partido, Pedro Passos Coelho, e o líder parlamentar, Luís Montenegro.