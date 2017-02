TSU

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, acusou hoje, no parlamento, o PSD de fazer "chicana política" no debate sobre a taxa social única, depois de um deputado social-democrata ter afirmado que sentiu "a falta do ministro" no debate.

"Sentimos a sua falta no último debate relativamente à redução da TSU", disse o deputado do PSD, Virgílio Macedo, na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, onde o ministro da Economia foi hoje ouvido.

A resposta de Caldeira Cabral não tardou: "Fico muito sensibilizado por terem sentido a minha falta. O país também sentiu a falta do PSD coerente com as suas posições, que o próprio partido assumiu no passado. Em vez de se colocar num debate que interessava às empresas, fez chicana política e politiquice".