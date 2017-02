Actualidade

O presidente do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) alertou hoje, no parlamento, para uma "dificuldade orçamental" que impede a conclusão do Programa Especial de Realojamento (PER), referindo que há ainda cerca de três mil famílias por realojar.

"Desde 2009, em resultado dos fortíssimos constrangimentos orçamentais com que o Estado português se confrontou, as dotações disponíveis para executar o remanescente do programa PER desapareceram, ou seja, deixou de haver dinheiro para poder assegurar o financiamento desta situação, problema que, aliás, persiste até este momento", afirmou o presidente do IHRU, Vítor Reis.

O dirigente falava no âmbito de uma audição parlamentar sobre a situação dos moradores desalojados do Bairro 6 de Maio (Amadora), em conjunto com o Instituto da Segurança Social (ISS).