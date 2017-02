"Chama a Sofia"

Este São Valentim fique em forma e leve o namorado para os treinos

O "Chama a Sofia" sugere, para o Dia dos Namorados, uma prenda desafiante e repleta de energia: um voucher que vale uma semana de treino personalizado especial para dois apaixonados. «Meu Amor, por ti fico em forma. Mas vens comigo! Ah vens, vens! Até porque chamei a Sofia.»

O voucher inclui três sessões de treino, de 60 minutos cada, a realizar numa semana a combinar com a Sofia. Esta é, aliás, uma das principais caraterísticas do Chama a Sofia: treinos completamente adaptados a cada pessoa e também às suas rotinas. Para adquirir este voucher no valor de 75 euros e disponível na área da Grande Lisboa, basta enviar um email para info@chamaasofia.pt. De salientar que o "Chama a Sofia" é uma marca de Personal Training que realiza treinos outdoor e indoor em grupo e treinos individuais, no horário que mais se adequar, com um preço à sua medida e no local preferencial, seja ao ar livre ou em casa.