O presidente da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), afirmou hoje que o estudo sobre o impacto da subida do salário mínimo "está quase concluído", revela custos maiores no interior e vai ser apresentado em fevereiro ao Governo.

Manuel de Lemos falava após uma reunião do secretariado nacional da UMP, que decorreu em Boticas, distrito de Vila Real, e onde estiveram em cima da mesa temas nacionais como a questão do aumento do salário mínimo e da TSU (Taxa Social Única).

O responsável referiu que o estudo sobre o impacto do salário mínimo nas Misericórdias "está a ser feito" e deverá ser apresentado na reunião agendada com o ministro da Solidariedade Social, Vieira da Silva, para o dia 13 de fevereiro.