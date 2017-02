Concertos

Depois do 1º concerto em Aveiro, Luísa Sobral vai estrada fora: hoje no Tivoli e a 8 na Casa da Música.

Depois de Lu-Pu-I-Pi-Sa-Pa, um disco que conseguiu agradar a miúdos e graúdos, é editado o mais recente Luísa, um álbum que reflete a maturidade da artista e invoca as suas principais influências que passam pelos grandes nomes do jazz e do folk.

Este trabalho deu a conhecer o tema My Man, que conta com um vídeo realizado por Filipe C. Monteiro. Esta música é retirada de um especial de seis temas do novo disco que será disponibilizado em televisão e em LuisaSobralVEVO.

O quarto álbum de estúdio, gravado nos United Recording Studios contou com a participação de músicos de excepção como Marc Ribot, Greg Leisz, Jay Bellerose, Patrick Warren, David Piltch e Levon Henry.

E é exatamente este disco que vai marcar o regresso de Luísa Sobral aos concertos.

Com Mário Delgado na guitarra, João Salcedo nos teclados e piano, João Hasselberg no baixo e contrabaixo, e Carlos Antunes na bateria, a cantora, guitarrista e compositora vai percorrer o País de norte a sul.

As próximas datas de fevereiro são hoje no Teatro Tivoli BBVA em Lisboa, no dia 8 na Casa da Música do Porto, dia 11 no Centro Cultural de benedita, dia 14 no Theatro Circo de braga e dia 23 no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria.

1 de fevereiro – Lisboa, Teatro Tivoli BBVA

8 de fevereiro – Porto, Casa da Música

11 de fevereiro – Benedita, Centro Cultural

14 de fevereiro – Braga, Theatro Circo

23 de fevereiro – Leiria, Teatro José Lúcio da Silva

11 de março – Ponte de Lima, Teatro Diogo Bernardes

18 de março – Loulé, Cineteatro Louletano

22 de abril – Marinha Grande, Casa da Cultura Teatro Stephens

6 de maio - Albergaria-a-Velha, Cineteatro Alba

27 de maio – Almada, Teatro Municipal Joaquim Benite

17 de junho – Guarda, Teatro Municipal

22 de julho - Vila Real, Teatro de Vila Real

16 de setembro – Lousada, Auditório Municipal

23 de setembro – Ovar, Centro de Arte

13 de outubro - Faro, Teatro das Figuras