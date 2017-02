Novidade

Mustela lança novo cartão de fidelidade digital

A Mustela lança hoje o seu novo cartão de fidelidade digital que pode ser usado em qualquer farmácia, mas que dispensa o uso de cartão em versão papel.

O objetivo da marca neste lançamento digital prende-se com uma preocupação ambiental, mas também com questões práticas. Para usar o cartão basta inscrever-se na plataforma cartaomustela.pt, registar-se e sempre que for a uma farmácia basta dar o seu número do cartão ou de telemóvel, evitando ter de guardar mais um cartão na carteira. Pode ser usado na aquisição de produtos, permitindo acumular pontos que podem ser trocados por ofertas da marca e traz ainda vantagens exclusivas e personalizadas para cada cliente.