Actualidade

A implantação por um médico cabo-verdiano de um 'pacemaker' definitivo, em Cabo Verde, marco inédito e histórico para este país africano, contou com o contributo dos Hospitais de Coimbra, foi hoje anunciado.

A intervenção foi realizada no início da semana passada pelo médico Luís Dias, que, nos últimos três anos, fez a sua formação como interno da especialidade de Cardiologia, no Serviço de Cardiologia B do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

Para o presidente do CHUC, José Martins Nunes, "a materialização dos continuados esforços de cooperação entre Portugal e Cabo Verde espelha bem o grande interesse sinérgico da ligação entre o hospitais de Coimbra e os médicos e os hospitais de alguns Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP)".