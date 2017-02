'Britain's Got Talent'

Kate McCann regressa aos holofotes televisivos em maio, no âmbito da sua participação no The Missing People Choir, um grupo coral composto por familiares de pessoas desaparecidas, candidato ao concurso Britain’s Got Talent.

A audição foi realizada no passado domingo mas o resultado só será exibido no canal ITV no mês em que se assinalam 10 anos sobre o desaparecimento na Praia da Luz (Algarve), de Madeleine McCann. A menina inglesa tinha então três anos e o caso nunca foi resolvido.

Segundo o jornal inglês The Sun, Amanda Holden e Alesha Dixon – que alinham no júri desta 11ª temporada do formato ao lado de Simon Cowell e David Walliams – ficaram «particularmente emocionadas» com a atuação. «Elas disseram que o grupo é uma inspiração», revelou um elemento do público. Ilustrando o tema I Miss You, a formação da qual Kate McCann é mentora exibiu nos ecrãs gigantes fotografias de algumas das pessoas desaparecidas.

O grupo só conta com sete atuações no currículo e a canção em questão foi composta pelo pai de Lee Boxell, desaparecido aos 15 anos, em Londres, em 1988. «A história deste projeto é incrivelmente comovente, por isso é certo que cativará os corações da nação», comentou a produção do programa.