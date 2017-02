Actualidade

Os novos presidentes da Caixa Geral de Depósitos (CGD) enviaram hoje uma carta aos trabalhadores na qual consideram que a recapitalização e reestruturação do banco é uma "oportunidade" que não pode falhar e que dificilmente voltará a acontecer.

"A capitalização e a reestruturação da Caixa é uma grande oportunidade que nos é dada e todos temos de colaborar nesse processo de relançamento da instituição como uma referência no financiamento da economia nacional", disseram o presidente do Conselho de Administração da CGD, Rui Vilar, e o presidente da Comissão Executiva, Paulo Macedo, na carta a que a Lusa teve acesso.

Para os responsáveis do banco público que hoje iniciaram funções, a tarefa que agora arranca é de "uma grande responsabilidade", uma vez que "o país está a realizar um investimento elevado na Caixa numa época de recursos mais escassos", referindo-se ao aumento de capital do banco, num montante de cerca de 5.000 milhões de euros, dos quais 2.700 milhões de injeção direta do Estado.