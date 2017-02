Actualidade

O consumo de eletricidade aumentou 7% em janeiro para 4.722 Gigawatt-hora (GWh) em relação ao mesmo mês do ano passado, devido às temperaturas baixas que se registaram no primeiro mês deste ano em contraste com o homólogo.

Segundo dados da REN - Redes Energéticas Nacionais, este forte crescimento é explicado pelo facto de as temperaturas terem ficado muito abaixo das verificadas em janeiro do ano anterior, que tinha sido um mês anormalmente quente.

Com a correção dos efeitos de temperatura e do número de dias úteis, a variação do consumo de eletricidade registou uma ligeira queda, de 0,4%, entre janeiro de 2016 e de 2017.