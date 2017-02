Actualidade

A candidatura aos seis milhões de euros de fundos comunitários para a Escola Alexandre Herculano tem de ser apresentada até 30 de junho pela Parque Escolar ou pela Câmara do Porto em acordo a tutela, indica o regulamento.

Com uma dotação total de 106 milhões de euros, o concurso do programa operacional regional Norte 2020 para obras em escolas foi aberto em fevereiro de 2016 com o objetivo específico de "prosseguir a requalificação/modernização das instalações da educação pré-escolar, dos ensinos básico, secundário e superior e dos equipamentos de formação profissional", pode ler-se no aviso disponível 'online'.

O concurso assenta no "exercício de mapeamento das infraestruturas escolares" a necessitar de intervenção e que foi desenvolvido e aprovado no âmbito dos Pactos de Desenvolvimento e Coesão Territorial de cada entidade intermunicipal da região Norte, incluindo a Área Metropolitana do Porto que congrega 17 municípios.